В Югре таксист-среднеазиат выгнал на мороз пожилую пассажирку, попросившую выключить национальную музыку

«Ночью 2 января 2024 года водитель такси из Средней Азии из-за просьбы пассажирки выключить игравшую музыку повел себя агрессивно, привез ее в частный сектор, высадил на улице и уехал. В следственном управлении СК России по ХМАО-Югре по данному факту организована процессуальная проверка», — сообщается в аккаунте ведомства в соцсетях.