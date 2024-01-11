В Югре таксист-среднеазиат выгнал на мороз пожилую пассажирку, попросившую выключить национальную музыку
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Как проинформировали в пресс-службе Следственного комитета РФ, инцидент произошел в Ханты-Мансийском автономном округе еще 2 января. Отмечается, что местная жительница вызвала такси. В ходе поездки водитель, мигрант из стран Средней Азии, включил громко национальную музыку, что немного смутило женщину.
Как рассказала полицейским дочь пострадавшей, ее мать попросила такситса включить радио. Просьба привела иностранного специалиста в бешенство. Мужчна попросту высадил пассажирку в лесу на мороз и преспокойно уехал. Произошедшим заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, потребовав провести проверку по данному факту.
«Ночью 2 января 2024 года водитель такси из Средней Азии из-за просьбы пассажирки выключить игравшую музыку повел себя агрессивно, привез ее в частный сектор, высадил на улице и уехал. В следственном управлении СК России по ХМАО-Югре по данному факту организована процессуальная проверка», — сообщается в аккаунте ведомства в соцсетях.
Других подробностей инцидента не приводится.