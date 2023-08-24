В Калифорнии в результате стрельбы в баре для байкеров погибли пять человек
Фото: [AP/TASS]
По меньшей мере пять человек погибли, еще шестеро получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в байкерском баре в городе Трабуко-Каньон в Калифорнии, сообщает Associated Press.
Среди погибших оказался и мужчина, начавший стрельбу. Он оказался бывшим полицейским. В департаменте шерифа не стали сообщать, кто именно убил стрелка – представители службы правопорядка или участники инцидента.
Показания очевидцев уточняются. Большинство из них утверждают, что конфликт разгорелся на бытовой почве.
Бар, в котором произошла стрельба, является традиционным местом сбора байкеров.