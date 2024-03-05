В Кашире анимационная студия «Радуга» намерена перейти на цифровую 3D-анимацию
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Каширская студия действует на базе Детского экологического центра. Пять лет здесь учатся создавать и оживлять сюжеты, стараясь идти в ногу со временем.
Творческая студия «Радуга» помогает юным талантам обучиться азам создания мультфильмов посредством покадровой анимации. В основном работают с экологическими сюжетами, так как этот вопрос всегда остается актуальным.
В студии развивают множество способностей. Например, перед анимацией детей обучают рисованию и постановке голоса для дальнейшей озвучки картин. Сценарии создает каширский поэт Игорь Скляров.
При этом первые станки для создания мультипликационных работ собрала педагог Марина Назарова. Помимо этого, в студии есть два современных станка, которые стали подарком от Каширской ГРЭС.
Как отмечается на сайте Г.о. Кашира, у студии «Радуга» есть планы по переходу на цифровую 3D-анимацию. Благодаря этому дети смогут освоить востребованные и интересные творческие направления.