В Кашире без отставания в графике продолжается строительство двух многоквартирных домов

На данный момент отставания в графике нет. Завершены следующие работы: монтаж конструкции домов, работы по установке оконных блоков, работы технологического присоединения к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Теперь строители проводят работы по устройству вентилируемого фасада из керамогранита.

Особенность проекта в том, что застройщик получит деньги собственника квартиры только после завершения строительных работ. Такая функция называется эскроу-счет. Система простая: собственник вносит деньги за свою квартиру. Банк их замораживает и не передает застройщику до момента, пока квартира не будет готова к заселению. Таким образом, владелец жилья и застройщик застрахованы от мошенничества. Ранее подобная система расчетов на территории городского округа Кашира не применялась.