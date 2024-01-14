В Кашире для школьников трех городов Подмосковья провели уроки «доброго электричества»

Представители компании «Россети Московский регион» провели урок электробезопасности в ходе акции «Доброе электричество – детям» в школе № 2 Каширы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что участниками занятий стали почти 150 школьников с первого по шестой классы из Ступина, Серпухова и Подольска.

Добавляется, что дети узнали об опасности электричества, изучили правила обращения с электроприборами в бытовых условиях, услышали об опасности игр около ЛЭП и трансформаторных подстанций.

Уточняется, что каждый ребенок в конце урока получил подарок с напоминанием об опасности электричества.