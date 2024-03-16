В Кашире на голосование пришел пушистый избиратель

Житель микрорайона Ожерелье г.о. Кашира пришел на избирательный участок вместе со своим пушистым любимцем, черно-белым псом. Хозяин и его питомец сделали свой выбор вместе, а заодно и подняли настроение всем присутствующим.

В избирательные пункты нередко заглядывают креативные граждане. Кто-то примеряет необычные костюмы, радуя глаз сотрудников участков и посетителей, а некоторые находятся в сопровождении большой семьи, включая пожилых родственников. Мужчина из Ожерелья тоже нашел себе компанию. Вместе с ним выполнить гражданский долг пришел пушистый друг, который прошел с хозяином весь путь от двери до отправления бюллетеня в урну. Хвостатый гость вызвал радость у сотрудников избирательного участка. Умилялись и другие граждане, не ожидавшие увидеть черно-белого «избирателя».

Выборы президента России продлятся до 17 марта. Для голосования гражданам нужно иметь паспорт или документ, который выдается на момент замены паспорта.