В Кашире освятили Храм Святого благоверного князя Александра Невского

Великое освящение храма Святого благоверного князя Александра Невского, который расположен в деревне Ледово, провел митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. За богослужением Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Каширских церквей иерей Валерий Сосковец, настоятель Храма протоиерей Валерий Иванов и священники городского округа Кашира. На богослужении присутствовал и первый заместитель главы городского округа Кашира Сергей Кирюхин.

Настоятель храма Святого благоверного князя Александра Невского Валерий Иванов получил награду от митрополита Павла. Благодарственные письма были также вручены всем тем, кто принимал активное участие в строительстве храма, который был заложен в 2012 году.

Первый заместитель главы городского округа Кашира Сергей Кирюхин рассказал о том, что принял участие в торжественной церемонии, на странице в интернет-мессенджере. Он отметил, что до 1895 года храма на данной территории не было. Русские люди всегда были верующими. Они чтили все традиции. Для посещения служб были вынуждены ходить в ближайший населенный пункт.

Спикер также рассказал, что после того как летом 2012 года был заложен первый камень, первым освятили именно крест. Освящение куполов и крестов храма, которые привезли из Переславля-Залесского, провели в октябре 2020 года. Они были доставлены из населенного пункта, играющего важную роль в жизни Александра Невского. Там он родился. Там же и принял «княжеский постриг». Планировку территории вокруг здания храма выполнили в августе 2023 года.