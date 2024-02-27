В Кашире открыли парту Героя

Михаил Шувалов посетил школу №9, где прошла церемония открытия парты Героя, посвященная Ивану Олеговичу Носкову, в рамках партийного проекта «Новая школа».

Иван Носков имеет звания гвардии младший лейтенант, командир взвода мотострелковой роты штурмового отряда «Шторм» 138-ой отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина, Краснознаменной бригады. Он служил с первого дня СВО и погиб 14 марта прошлого года в поселке Водяное Луганской народной республики. Он получил орден Мужества посмертно.

Чести первыми сесть за парту Героя удостоились Степан Баранов и Мария Зайцева, отличники и общественные деятели округа.

В торжественном мероприятии также приняли участие Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, родственники Героя, председатель Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, представители общественных организаций, педагоги образовательного учреждения и другие ученики школы.