В Кашире школьники освоили азы актерского мастерства

Секреты актерского искусства для школьников раскрыл педагог Алексей Назаров. Курсы прошли в рамках проекта «Разработка технологии преодоления рисков подросткового возраста: школьный театр, основанный на ролевом экспериментировании».

Полезные для подрастающего поколения занятия устроили в школе №4 городского округа Кашира при поддержке Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ. Среди обучающихся актерскому мастерству – дети 7 и 8 классов.

Опытный наставник Алексей Назаров провел теоретическую часть и различные тренинги. Дети улучшили навыки взаимодействия, поработали с памятью и вниманием, развили грамотную речь и чувство ритма. Немало заданий было и на пластическую импровизацию.

Младшие группы в основном работали над эмоциями и речью. Движениями и выражением лица их учили передавать испуг, панику, радость и многое другое. Дети показывали мини-постановки по теме взаимовыручки и моральной поддержки. Подросткам такие занятия также помогают в самовыражении, снижая негативные всплески.

Актерское мастерство поможет детям в повседневной жизни. Это позволит им лучше слышать друг друга, понимать и принимать разных людей. Все это повышает шансы на установление бесконфликтных отношений в коллективе.