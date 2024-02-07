В Кашире спасатели патрулируют Оку на воздушной подушке

Спасатели из Каширы делают все, чтобы сберечь жизни рыбаков: патрулируют территорию на скоростной воздушной подушке и ведут профилактические беседы.

Ежедневно трое сотрудников водно-спасательной станции в округе Кашира патрулируют территорию реки Ока, чтобы при необходимости своевременно оказать помощь рыбакам. Быстро передвигаться получатся за счет ховеркрафта «Славир 5», максимальная скорость которого достигает 60 км/ч.

Спасатели понимают, что лучший способ для борьбы с нарушениями — профилактика, поэтому регулярно проводят беседы с рыбаками о правилах безопасности на льду. Любителям активного отдыха рассказывают о том, как выбраться из воды зимой.

Однако не все рыбаки прислушиваются к рекомендациям. Игнорируя установленные запрещающие знаки, они бурят лунки и ловят рыбу. Бдительные каширские спасатели не допустили ни единого ЧП за текущий зимний сезон.