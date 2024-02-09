В Кашире завершают один из этапов капитального ремонта в школе №10

Учебное заведение на улице Ленина в Кашире модернизируют в рамках президентской программы по капремонту школ. Недавно подошли к концу демонтажные работы внутренних конструкций учреждения.

О продвижении в ремонте школы сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области. Там уточнили, что в здании и на его территории трудятся 25 работников и две единицы техники.

«Завершается демонтаж внутренних конструкций здания», - проинформировало ведомство.

Далее будут проводиться работы по обновлению кровли и фасада школы. В порядок приведут электроснабжение, системы отопления, подачи воды и вентиляции. Предстоит установить сигнализацию и пожарные системы оповещения. Финальным этапом станет отделка внутренних помещений школы, установка дверей и окон.

Отмечается, что после завершения всех работ в школу завезут новую мебель.

Общая площадь здания составляет почти 4 тысячи квадратных метров. Перед подрядчиком поставили задачу завершить капитальный ремонт к 1 сентября 2024 года, чтобы дети пошли в школу в уже полностью современное и обновленное здание.