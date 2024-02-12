В Каширской больнице за год провели более 150 операций с инновационным методом обезболивания

В 2023 году каширские анестезиологи-реаниматологи потрудились на славу. Специалисты провели десятки успешных операций по самым современным методикам.

В Каширской больнице специалисты стали использовать проводниковую анестезию, а также ультразвуковую диагностику экспертного класса. Как уточняет администрация г. о. Кашира, это инновационные подходы к обезболиванию, которые позволили пациентам учреждения чувствовать себя комфортно. Однако главное, что современные методы полностью отвечают всем правилам безопасности.

Ультразвуковой аппарат позволяет точно определить нужный нерв и ввести иглу, что быстро блокирует возможные болевые импульсы. При использовании современного метода существенно снижается риск осложнений и побочных эффектов, если сравнивать с другими видами обезболивания. Например, с традиционным наркозом.

«Во-первых, она (проводниковая анестезия — прим.ред.) действует непосредственно на зону нерва, а не на место введения препарата. Во-вторых, риск осложнений или побочных эффектов минимален, так как врач может точно контролировать область воздействия анестетика», — отметил завхирургическим корпусом Михаил Сизов.

Эффект от проводниковой анестезии сохраняется надолго, что снижает общую нагрузку на организм пациента во время операции и после.

Только за 2023 год в Каширской больнице провели свыше 150 хирургических вмешательств с применением проводниковой анестезии. Все операции прошли успешно.