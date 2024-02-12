В Каширском музее открыли тематическую выставку ко Дню науки

300-летие Российской академии наук отметили в краеведческом музее Каширы. Выставка получила название «Ими гордится Каширская земля». Ее торжественно открыли при участии специального гостя: ведущего научного сотрудника Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН, ученого Олега Владимировича Брандлера.

На открытии научной выставки побывали школьники, которые смогли узнать много интересного о талантливых личностях Каширы, сделавших существенный вклад в развитие науки. Получать знания во время экскурсии помогал ученый Олег Брандлер. Он рассказал детям про особенности округа и ответил на другие самые необычные вопросы. Например, юные участники смогли узнать, где растет каучуковый одуванчик кок-сагыз, чем примечательна каширская календула, зачем в Большом Кропотово высаживали тутовые деревья, и какой сорт гречневой каши помогал космонавтам оставаться продуктивными.

Гости также с интересом послушали лекцию об одной из самых старых биологических станций России, которая расположена в деревне Большое Кропотово. Она носит имя талантливого академика Б. Л. Астаурова.

Брандлер познакомил ребят и с местными проектами. Например, в будущем в Кашире построят уникальный питомник русской выхухоли. Также ученые станут изучать аборигенную русскую пчелу и проводить с ними ряд работ. Все это имеет большую научную значимость для округа.

В конце школьники смогли осмотреть тематические экспозиции и пройтись по музею.