С затонувшего в Каспийском мере маломерного судно с пассажирами удалось спасти только одного человека

Маломерное судно с двумя пассажирами судоводителем пошло ко дну в акватории Каспийского моря. Как проинформировали в пресс-службе западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, причиной тому сильный шторм в районе затопления.

Отмечается, трагический инцидент произошел в открытом море на расстоянии порядка 7 километров от береговой линии. По предварительной информации, судно перевернулось и находившиеся на нем люди оказались в воде. Спасти удалось тол ко одного человека.

«Пробыв в холодной воде более трех часов, двое мужчин пропали без вести. Ещё один был подобран и доставлен на берег проходящей лодкой, и в последующем госпитализирован», — сказано в сообщении аккаунте ведомства в соцсетях.

В СК добавили, что в настоящее время устанавливается точное место затопления судна. Ведется поиск пропавших. По факту произошедшего правоохранителями начата доследственная проверка.