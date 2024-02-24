В Казахстане три сотни фур не могут прорваться к России из-за жуткого затора на границе

Автомобильный затор из не менее 280 грузовиков Западном Казахстане образовался еще в минувшую пятницу, проинформировали в национальном операторе республики по управлению автодорогами «Казавтожол».

Направляющимся в Россию дальнобойщикам рекомендовано выбирать другие посты, помимо «Сырыма». Именно там сейчас скопилось наиболее внушительное число большегрузов. Отмечается, что провести в очереди тут можно несколько дней.

«В Западном Казахстане на пограничном контроле «Сырым» на трассе Самара — Шымкент наблюдается скопление большегрузов», — сообщил «Казавтожол».

В Пограничной службе Казахстана объяснили происходящий затор у границы с РФ тем, что трассы все последнее время из-за непогоды были перекрыты. После того, как движение было возобновлено скопившиеся фуры в короткое время добрались до границы.