В Казани стартовал масштабный фестиваль автотуризма «VANLIFE FEST Симфония»

К Кремлю столицы Татарстана приехало более 30 экипажей участников фестиваля автотуризма «VANLIFE FEST Симфония». Для участия в мероприятии заявки подали 252 гостя. В Казань гости со всей России прибыли в основном на самодельных автодомах и автомобилях с прицепами, интернет-портал KazanFirst .

С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась заместитель председателя Госкомитета Татарстана по туризму Анастасия Софьина. Она отметила, что в этом году дан старт уже третьему фестивалю. Также Софьина подчеркнула, что для властей очень почетно принимать такое количество гостей из других регионов и даже стран на территории Республики.

Сообщается, что основными участниками мероприятия стали семьи. Кроме того, многие опытные автотуристы предпочитают отправляться в поездки со своими домашними животными, в связи с чем этот фестиваль не стал исключением. На протяжении недели участники мероприятия будут наслаждаться насыщенной программой, любоваться видами Казани.

На открытии фестиваля также выступил исполнительный директор «VANLIFE FEST Симфония» Андрей Горностаев. Он отметил, что за последние три года значительно выросла популярность автодомов. По словам Гоностаева, толчком для этого послужило развитие внутреннего туризма.