В Кемерово автомобиль протаранил остановку, где находились люди

Водитель потерял управление над легковым автомобилем возле кемеровского Парка Ангелов, в результате чего влетел в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на соцсети.

По предварительной информации, водитель легковушки Nissan въехал в остановку «Парк Ангелов» 25 января, в дневное время суток. По кадрам из Сети стало известно, что ДТП не ограничилось повреждением павильона: в аварии пострадала женщина. На место стянулись бригады скорой помощи, которые унесли кемеровчанку на носилках.

На место также прибыли сотрудники ДПС, но причины происшествия пока неизвестны. Все детали и обстоятельства случившегося пока выясняют.

Напомним, что недавно похожий случай произошел в Санкт-Петербурге, где в Василеостровском районе автобус въехал в остановку. В результате пострадали пять человек, а одному потребовалась операция. Предварительной причиной инцидента стали проблемы со здоровьем водителя.

Ранее сообщалось, что в Ступино столкнулись легковушка и грузовик.