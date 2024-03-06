В Кемеровской области мужчина вернулся в квартиру на пятом этаже на лошади

В городе Осинники Кемеровской области мужчина вернулся домой в квартиру на пятом этаже верхом на белой лошади, решив оригинальным методом поздравить жену с наступающим 8 Марта. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что мужчина взял коня на ферме, где когда-то работал.

Отмечается, что домой он решил вернуться в три часа ночи, его жена с ребенком уже спали, однако грохот копыт по лестницам разбудил не только их, но и соседей.

Добавляется, что в итоге лошадь простояла в комнате два часа. Когда об этом узнал хозяин арендуемой ими квартиры, то разрешил остаться там только женщине с ребенком. Кроме того, мужчине теперь приходится давать показания полицейским.