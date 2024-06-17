В Кемеровской области провести газ к частным домам смогут жители трех городов и 17 поселений

У владельцев частных домов в СНТ имеется реальная возможность газифицировать свое жилье, поскольку для социальная догазификация СНТ предполагает бесплатное подведение сетей газоснабжения как до границ СНТ, так и до границ садовых земельных участков, на которых расположены домовладения, бесплатно для заявителей. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Уточняется, что на сегодняшний день в регионе насчитывается около 750 СНТ. Однако подвести газ к домам имеют возможность лишь те садовые товарищества, которые расположены в границах населенных пунктов, куда уже заведен газ. В Кемеровской области это города Кемерово, Новокузнецк, Юрга и 17 поселений в четырех муниципальных округах.

Отмечается, что дом должен быть предназначен для постоянного проживания, земля и строение должны быть оформлены в собственность с внесением сведений в ЕГРН. Кроме того, чтобы газоснабжающие организации могли приступить к прокладке газопровода по территории СНТ, нужно положительное решение общего собрания членов СНТ с положительным решением не менее 2/3 участников собрания.