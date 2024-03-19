В Киеве подростки украли по поддельным документам гуманитарной помощи на 1,7 млн гривен

Киевские подростки решили подзаработать на войне. Они подделывали письма от воинских частей и получили благотворительной помощи на 1,7 млн гривен (более 4 млн рублей), сообщили в прокуратуре Киева.

Молодые люди направляли в волонтерские организации и благотворительные фонды поддельные письма от воинских частей с просьбой помочь «захисникам».

После этого они приезжали за гуманитаркой, облачившись в военную форму и обзаведясь фальшивыми удостоверениями и печатями. В дальнейшем обмундирование, медицинское оборудование и аптечки сбывались на рынке.

Пацанов поймали после того, как один из представителей благотворительного фонда позвонил в воинскую часть, чтобы удостовериться, что предоставленная помощь прибыла по назначению. В части заявили, что никакой помощи не получали и заявок на нее не отправляли.