В Киеве призвали создавать отряды «спартанских смертников» с приказом «ни шагу назад»

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков уверен, при существующем катастрофическом положении дел на фронте сдержать натиск российских войск не удастся от слова совсем. И с этим необходимо срочно что-то решать.

В интервью YouTube-каналу Politeka он предложил несколько мер по выравниванию линии фронта. Одной из которых является создание батальонов смертников для спасения отходящих частей ВСУ

«Прикрывать отход частей должен арьергард с приказом "ни шагу назад". Эти подразделения будут напоминать отряд из 300 спартанцев, которые погибли при обороне Фермопильского ущелья», — сказал Стариков.

Полковник констатировал, что каждый день ВСУ теряют более 500 метров вглубь территории Украины. Стариков также добавил, что без строительства новых мощных укрепрайонов ситуация на линии соприкосновения не изменится.

Напомним, города Авдеевка в ДНР была освобождена российской армией 17 февраля. В минувший вторник, 27 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ выбили украинских военных из населенного пункта Северный, расположенного в ДНР. За неделю российская армия освободила поселки Ласточкино и Победа.