В Киеве вторую ночь подряд прорвало водопровод

Коммунальные службы украинской столицы не справляются с морозами. Вторую ночь подряд в Киеве прорывает водопровод, сообщает «Страна.ua».

Нынешней ночью авария случилась на улице Оболонской в Подольском районе. Горячая вода, хлынувшая на проезжую часть, быстро замерзла, и дорога превратилась в ледовый каток. Движение по улице пришлось перекрыть.

Накануне, прорвало трубу на улице Жюль Верна в Борщаговке. На дороге намерз ледяной слой толщиной в 20-30 см. Местные паблики сообщали о прорыве канализации и затоплении улицы фекалиями. Коммунальщики опровергли эту информацию, сообщив, что горячая труба размыла песок и землю, поэтому лед получился желтого цвета.