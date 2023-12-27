В Киеве заявили о попытке загнать украинцев в угол

В беседе с политологом украинский депутат заявил, что данный закон создан для того, чтобы загнать народ страны в угол, «как собак». В то же время, он предупредил, что именно эти собаки могут превратиться в волков, будучи загнанными в угол, что даст обратный эффект.

Шевченко указал на то, что новый законопроект направлен на месть тем, кто не желает отправляться на фронт. По мнению депутата, она нарушает права и свободы жителей Украины.