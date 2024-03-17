В Кишиневе неизвестный швырнул «коктейль Молотова» в посольство России

Проходящее в посольстве РФ в Молдавии голосование на выборах президента России попытался сорвать неизвестный, попытавшийся устроить террористическую акцию, сообщает Sputnik Молдова.

Инцидент произошел в Кишиневе в воскресенье, 17 марта. Там среди бела дня неизвестный подошел к ограде российского посольства и швырнул на территорию бутылку с зажигательной смесью.

На этом хулиганство закончилось. Мужчина был сразу же задержан находившимися рядом полицейскими.

Примечательно, что неподалеку находились иностранные журналисты, которые, словно зная заранее об преступной акции, принялись снимать все происходящее на камеры.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

На территории соседней Белоруссии российские граждане могут проголосовать на шести избирательных участках как в столице в Минске, так и в областных центрах - Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. В Бресте отдать свой голос можно, посетив российское генконсульство.