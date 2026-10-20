В Коломне к 850-летию обновят кремль и благоустроят скверы

В Коломне по Народной программе «Единой России» реставрируют архитектурные памятники и обновляют общественные зоны. Город фиксирует туристический бум, за четыре года турпоток вырос до 2,5 млн человек — Коломна входит в пятерку самых популярных туристических направлений России. В 2207 году Коломна отметит 850-летие, сообщили в пресс-службе партии.

Секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Александр Гречищев подчеркнул, что для исторической части Коломны разработали единый дизайн-код — фасады домов будут оформлены в едином стиле, на улицах расширят тротуары, там появятся сезонные кафе и точки продажи сувениров местного производства.

«Коломна обладает огромным историческим и туристическим потенциалом. Наша задача — сохранить уникальное наследие города и одновременно создать комфортную среду для жителей и гостей. К юбилею планируется обновить десять значимых общественных пространств и благоустроить исторический центр», — отметил Гречищев.

В городе отремонтируют набережную Дмитрия Донского, Бульвар 800-летия Коломны в микрорайоне Колычево, Мемориальный парк, аллею имени В. П. Макеева, сквер «Детский городок» и сквер на Окском проспекте. Кроме того, запланировано благоустройство сквера на улице Левшина, создание пешеходного маршрута в Коломенском кремле и обновление сквера «Блюдечко». Планируется увеличить гостиничный фонд на 800 мест, также появятся 14 новых объектов общественного питания и 11 музеев.

Центром туристической инфраструктуры города остается Коломенский кремль, в программу реставрации включили шесть объектов на его территории, в том числе главный парадный вход — Пятницкие ворота. Работы начнутся в следующем месяце, они будут завершены к ноябрю 2028 года.

В Доме воеводы в Посадском переулке уже ведутся восстановительные работы, на Шатровой колокольне укрепляют фундамент.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах 2021 года, в области выполнена практически полностью. За это время в регионе построили и отремонтировали сотни социальных объектов, включая школы, детские сады, поликлиники и стадионы, а также благоустроили более 350 общественных пространств. В этом году жители Подмосковья направили в новую редакцию Народной программы свыше 920 тысяч инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.