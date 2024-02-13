В Командном Чемпионате России по мотогонкам на льду высшей лиги Красногорск занял 3 место

По завершению Командного Чемпионата России по мотогонкам на льду высшей лиги судьи объявили имена победителей.

Команда ледовых гладиаторов из Красногорска заняла почетное 3 место. В городе ранее не было спортсменов, которые бы объединились в команду и отстаивали честь Красногорска на соревнованиях. Это придает победе особенное значение.

Второе место на чемпионате заняла команда из города Московской области Луховицы, а первое — из города Свердловской области Каменск-Уральск.

Соревнования прошли в несколько этапов в городе Саранск республики Мордовия. Первый тур состоялся в январе (27 и 28 числа), а второй прошел в феврале (с 10 по 11 число). Красногорские мотогонщики выступали на протяжении трех дней. Победу команде принесли Сергей Володин, Эдуард Крысов и Андрей Шишегов.

Теперь у спортсменов есть возможность продемонстрировать свои навыки в городе Тольятти на СТК им. А. Степанова, где 2 и 3 марта состоится Командный Кубок России. Сразиться предстоит с теми командами, которые заняли первые пять мест на недавних соревнованиях в Суперлиге.

Подробную информацию о мотогонках нашей команды вы можете узнать здесь. (https://t.me/speedwey_krasnogorska).