В Красногорске 104-летняя жительница округа почти 25 лет украшает двор цветами

Долгожительница Красногорска Нина Ильинична Гарькуша выращивает цветы, ухаживает за клумбами и создает композиции, которые радуют глаз жителей микрорайона Южный. Глава округа Дмитрий Волков поручил поблагодарить активную женщину и порадовать в день пожилого человека подарком.

Улица Строительная в микрорайоне Южный цветет благодаря Нине Гарькуше, увлеченной цветами с детства. В 2002 году она приехала в Красногорск и стала применять все умения на палисадник двора. Клематисы, розы, ряды пионов и другие цветы: Нина Ильинична умеет выращивать все и ухаживать за растениями так, чтобы получались действительно живописные композиции.

Палисадник привлекает внимание, радует соседей и прохожих каждый год. Это не осталось без внимания и муниципальных властей, которые решили поблагодарить женщину за ее вклад в преображение Красногорска.

«Сегодня этот дом отмечает день пожилого человека, и мы по поручению Главы городского округа Дмитрия Владимировича Волкова приехали поздравить и поблагодарить Нину Ильиничну за ее труд, неравнодушное отношение к общему делу», — рассказала замглавы Елена Горшкова.

Нине Ильиничне в душевной обстановке вручили благодарственное письмо от главы округа, сделали подарок и пожелали крепкого здоровья, чтобы у нее всегда были силы продолжать любимое дело, радовать себя и соседей.