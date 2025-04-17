В Красногорске благоустроят территорию рядом с ЖК «Спасский мост»

В Красногорске определена дальнейшая судьба заброшенного участка, который на протяжении многих лет остается огороженным и безлюдным.

Недавно, жители жилого комплекса «Спасский мост» обратились к властям с просьбой о рассмотрении вопроса, касающегося заброшенного, огороженного пространства во дворе их домов.

В ответ на обращение, по распоряжению руководителя городского округа Красногорск, Дмитрия Волкова, администрация провела встречу с жителями комплекса в прошлом месяце. На встрече было принято решение о необходимости комплексного развития данной территории и начале работы над проектами строительства социально значимого объекта.

Характер будущего объекта будет зависеть от актуальных потребностей жителей. Рассматриваются варианты: строительство детского сада, школы, либо создание зоны отдыха. Окончательный выбор будет сделан с учетом обратной связи и предпочтений от жителей.

Вчера, 16 апреля, по инициативе и под контролем главы Красногорска, Дмитрия Волкова, прошла повторная встреча с жителями ЖК «Спасский мост». Представители инициативной группы провели опрос, по итогам которого большинство владельцев квартир высказались за создание благоустроенной территории с зоной отдыха, озеленением и спортивной площадкой.

Учитывая, что микрорайон находится в стадии активного развития и характеризуется высокой плотностью населения, участникам встречи было объяснено, что в данной локации остро необходим социальный объект, такой как школа или детский сад. В перспективе нескольких лет на территории планируется возведение нового образовательного учреждения для детей.

Все согласованные моменты зафиксированы, и в скором времени жителям будет предоставлен детальный план реализации проекта с указанием конкретных сроков выполнения работ.