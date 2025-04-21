В Красногорске чествовали заслуженных ветеранов МВД в преддверии 80-летия Победы

В честь профессионального праздника и накануне Дня Победы депутат Московской областной Думы Роман Володин, начальник УМВД России по городскому округу Красногорск Дмитрий Богомолов и председатель местного Совета ветеранов органов внутренних дел Николай Кучаев выразили глубокое почтение и благодарность бывшим сотрудникам силовых структур, посетив их дома и вручив подарки.

Первым, кого поприветствовали гости, был полковник милиции в отставке Анатолий Бречко. Его безупречная выправка и китель, украшенный наградами, свидетельствовали о многолетней службе. Анатолий Бречко, родившийся 19 июня 1949 года в Белоруссии, после службы в воинской части в Нахабино начал свою карьеру в органах внутренних дел. Начав с патрульно-постовой службы, он получил профессиональное образование и 16 лет проработал участковым уполномоченным милиции. В 2006 году завершил службу в звании заместителя начальника УВД. Даже после выхода на пенсию Анатолий Бречко продолжает активно участвовать в жизни ветеранской организации, занимая должность заместителя председателя Совета ветеранов Управления. Его вклад отмечен многочисленными ведомственными медалями и почётными грамотами.

Цветы и слова признательности получила и майор милиции в отставке Вера Передерий, ранее занимавшая должность заместителя начальника уголовного розыска Красногорского ОВД. Ранее она работала старшим инспектором инспекции исправительных работ Красногорского ОВД. После выхода на пенсию в 1997 году Вера Николаевна активно включилась в работу местной ветеранской организации, став ее секретарем в Совете ветеранов УМВД. Она способствует привлечению молодых людей к работе в Управлении и учебных заведениях МВД, участвуя в профориентационной работе. Награждена ведомственными медалями и почетными грамотами. На пенсии Вера Передерий находит вдохновение в творчестве, создавая оригинальный интерьерный декор. Однако, несмотря на увлечения, она ощущает потребность в общественной деятельности.

Эти визиты — не просто формальность, а важный элемент поддержания связи между поколениями. Ветераны делятся ценным опытом, чувствуют себя востребованными, а молодые сотрудники видят перед собой пример самоотверженного служения.

Виктор Васильевич Костиков, старший лейтенант милиции в отставке, родился в 1937 году. После службы в Советской армии в 1964 году он поступил на службу в милицию в Ростовской области. В 1971 году Виктор Васильевич вернулся в Красногорск, где служил в патрульно-постовой службе, а затем был переведен на должность дежурного Нахабинского ОМ. В 1986 году вышел на заслуженный отдых. Виктор Васильевич активно участвует в деятельности ветеранской организации, посещает мероприятия, проводимые Управлением и городским округом, и награжден различными ведомственными наградами.

Депутат Московской областной Думы Роман Володин отметил, что подобные встречи с ветеранами вызывают чувство гордости.