В Красногорске депутаты поздравили ветеранов в рамках патриотической акции «Подарки ветерану»

Члены Мособлдумы, в числе которых Роман Володин и руководитель фракции «Единой России» в городском Совете депутатов Богдан Андриянов, а также глава полиции Красногорска Дмитрий Богомолов, посетили ветеранов Ксенофонта Зуева, Николая Воротилина и Василия Коренева.

Ксенофонт Зуев, подполковник в отставке и опытный штурман дальней авиации, начал свою военную службу еще в 1943 году. Николай Воротилин прошел суровую школу войны в составе 2-й Гвардейской минометной дивизии, принимая участие в ключевых сражениях, включая Сталинградскую битву, бои на Курской дуге и финальный штурм Берлина. Василий Коренев, командир минометной батареи, с 1941 года участвовал в боевых действиях на различных фронтах.

Недавно все трое героев были удостоены высокого звания – «Почетный гражданин городского округа Красногорск».