В Красногорске для детей бойцов СВО устроили завораживающее цирковое представление

В городской округ Красногорск приехали артисты новосибирского цирка-шапито, которые подарили детям и женам участников СВО незабываемые впечатления. Сотни ребят и их родных остались в восторге от представления, которое организовали бесплатно.

Шоу получилось насыщенным и запоминающимся, особенно для детей, которые ранее никогда не бывали в цирке. В программе были эквилибристы и жонглеры, дрессированные звери, включая сибирского песца, попугаев, пуму и пантеру. Дрессированные животные и опытные канатоходцы, парящие под куполом, не оставили равнодушными никого. На протяжении трех часов звезды цирка продолжали удивлять и даже приглашали на арену самих детей. Клоун Буба устраивал веселые репризы, радующие взрослых и малышей. На антракте зрители смогли угоститься попкорном и сахарной ватой.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Директор цирка Сергей Вернигоров отметил, что артисты с большим удовольствием выступили в Красногорске, желая поучаствовать в поддержке близких защитников и подарить им праздник.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Директор образовательного центра «Отрада» Владимир Шумов высоко оценил мастерство исполнения и разнообразие программы сибиряков. Нет сомнений, что мероприятие юные дети участников СВО и их близкие запомнят надолго.