В Красногорске «Единая Россия» установила парту Героя, посвященную памяти участника специальной военной операции

Никита Юрьевич, уроженец Красногорска, появился на свет в многодетной семье. Он окончил девять классов в гимназии №4 в 2004 году, а затем получил профессиональное образование в Профессиональном училище №23, освоив специальность «Слесарь по ремонту автомобилей». В 2007 году был призван на службу в рядах вооруженных сил и принимал участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2009 года. В 2022 году Красногорским военным комиссариатом был мобилизован для участия в специальной военной операции, где служил в составе отряда «Шторм». В июне 2024 года он был переброшен в район Северодонецка в ЛНР, где получил смертельные ранения.

«Мы продолжаем чествовать память и героические поступки наших Героев, тем самым не только проявляем им почтение, но и создаем фундамент для нравственного воспитания молодого поколения»,— прокомментировал руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов Богдан Андриянов.

Мероприятие было приурочено к знаменательной дате – 80-летию Победы.