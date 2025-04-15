В Красногорске Герой РФ Николай Чуб вдохновил юных исследователей космоса

В сопровождении депутата Совета депутатов городского округа Красногорск Артура Бадретдинова и представителей мотоциклетного клуба «Ночные волки» он посетил школьный музей, посвященный космосу, и торжественно открыл тематическую экспозицию детских рисунков.

Обращаясь к школьникам, Николай Чуб подчеркнул важность общенационального праздника — Дня космонавтики.

«Это то достижение, которое объединило всю нашу страну, сделало наш народ ещё сильнее, показало те горизонты, которые раньше были недоступны. И мы продолжаем эту славную традицию, мы идем по этому пути, мы летаем в космос», — сказал Герой России.

Ученики школы № 18 в Красногорске регулярно общаются с представителями профессий, связанных с освоением космического пространства. Николай Чуб с удовольствием пообщался с ребятами, ответил на их многочисленные вопросы, ознакомился с экспонатами школьного музея космонавтики и оставил запись в книге посетителей.

По словам депутата Совета депутатов городского округа Красногорск Артура Бадретдинова, сопровождавшего Героя России, экскурсия произвела на него сильное впечатление. Он отметил, что именно на полигоне в Нахабино состоялся первый запуск ракеты на жидком топливе, что стало началом космической эры. Современные школьники имеют возможность продолжить великие дела первопроходцев в этой важной области.

«Это наша богатая история, которой нужно гордиться, которую нужно продолжать. Поэтому я желаю вам не останавливаться на достигнутом, стремиться идти дальше, вверх, и тоже посвятить свою жизнь космосу», — напутствовал юных красногорцев Артур Бадретдинов.

В школе действует отряд юных исследователей космоса под названием «Энергия», в состав которого входят девочки. Девушки проявляют большой интерес к этой сфере и планируют связать свою карьеру с космической отраслью.

«Космонавтика — это интересно и полезно, и «Энергия» — это такое движение, которое, я уверена, принесёт нам пользу в будущем. Думаю связать свою жизнь с инженерным делом, потому что космонавтика меня действительно заинтересовала с шестого класса, с тех пор, как я здесь. Я очень много узнала об этой отрасли и действительно хотела бы и дальше развиваться в этом направлении», — поделилась ученица школы № 18 Полина Волкова.

В этот день в Красногорской школе состоялось еще одно значимое событие: вместе с Артуром Бадретдиновым и представителями мотоклуба «Ночные волки» Николай Чуб открыл художественную выставку, посвященную людям, покорившим космическое пространство.