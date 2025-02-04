В Красногорске на фестивале «Истоки» выступили 16 фольклорных коллективов

В Красногорске в девятый раз прошел ежегодный фестиваль «Истоки», во время которого свое мастерство продемонстрировали фольклорные коллективы муниципалитета.

Название фестиваля выбрано символично, чтобы показать связь современных россиян со своими предками. На сцене ДК «Подмосковье» творческие коллективы представили самобытную культуру русского народа. Мероприятие приурочили одновременно двум памятным датам — Году защитника Отечества в России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Репертуар соответствовал тематике.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

«У нас в репертуаре совсем недавно появились две замечательные патриотические песни – Левашова «Ты цвети, Россия» в исполнении хора, солисты запевают. «Пока плачет Богородица» – эти две темы, они актуальны. Раскрывается в этих песнях душа русского человека», — рассказал руководитель хора русской песни «Подмосковье» Сергей Митичкин.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Перед зрителями выступили 16 коллективов. Благодаря жанровому разнообразию фольклорного творчества артисты смогли представить зрителям разнообразные номера. Хор русской песни «Звонцы», ансамбли «Забава» и «Беседушка» исполнили задорные казачьи песни и лирические композиции. Баян и балалайка гармонично сочетались с оркестровыми инструментами. Многие исполнители пели душевно и проникновенно. Отсутствие музыкального образования не мешает им развиваться и вдохновят своим пением.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

«Мы очень многими коллективами участвуем в специальных программах, которые дарят нашим выздоравливающим воинам в госпиталях хорошее настроение, желание жить. Наши коллективы собирают гуманитарную помощь. И сегодня мы хотим отметить тех, кто постоянно занимается этой деятельностью и помогает нашей стране», — рассказал начальник Управления культуры, туризма и молодежной политики администрации г. о. Красногорск Галина Ковалева.

От администрации городского округа артистам вручили благодарственные письма. Ярким завершением концерта стали российские триколоры, которые музыканты возвысили над сценой.