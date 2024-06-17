В Красногорске на маршруте №13к оборудуют новую остановку по просьбам жителей

Администрация г.о. Красногорск откликнулась на просьбу жителей, которые просили о дополнительной остановке общественного транспорта в микрорайоне Изумрудные холмы. В скором времени между станцией МЦД «Опалиха» — «Сабурово-1» появится заветное место для посадки и высадки пассажиров.

Введенный в феврале этого года маршрут №13к, соединяющий деревню Сабурово, ЖК «Пятницкие кварталы», «Митино О2», «Новое Замитино» и станцию МЦД «Опалиха», позволил сократить интервал движения и сделать ожидание транспорта менее длительным. Однако жители микрорайона обратили внимание на неудобство посадки из-за отсутствия остановки в микрорайоне Изумрудные холмы.

После просьб жителей глава г.о. Красногорск Дмитрий Волков поручил начать комплекс работ по обустройству дополнительной остановки. В скором времени она будет в минутной доступности для жителей комплекса, что позволит улучшить транспортную доступность.