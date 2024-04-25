В Красногорске на текущей неделе заработают фонтаны

Специалисты завершают подготовительные работы: очищают чаши от накопившегося за зиму мусора, регулируют высоту струй, проверяют состояние инженерных систем, формируют запас комплектующих инженерно-технического оборудования. Параллельно ведется активная уборка прилегающих к фонтанам территорий.

В весенне-летнем сезоне в городе будут работать семь фонтанов, которые расположены на площади у ДК «Подмосковье», сквере 300-летия инженерных войск в Нахабино, в парках «Сказочный», «Ивановские пруды», «Опалиховский пруд», а также около магазина «Верный».

Подготовительный этап к запуску фонтанов реализуют в рамках месячника чистоты и благоустройства, который стартовал 1 апреля под руководством главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 27 апреля, в Красногорске в рамках акции «День добрых дел» высадят более 2 тысяч молодых саженцев.