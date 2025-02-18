В Красногорске на тематических мероприятиях почтили память воинов-интернационалистов

В Красногорске в честь Дня памяти воинов-интернационалистов провели памятную церемонию возложения цветов и тематический концерт.

Жители почтили память тех соотечественников, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества. Горожане собрались у мемориала на Красной горке, чтобы возложили цветы. В памятной церемонии принимали участие представители администрации городского округа Красногорск, местного Совета депутатов, Красногорского отделения МОВОО ветеранов «Боевое братство», ветераны боевых действий, члены патриотических клубов и объединений.

Мероприятие также посетили военнослужащие воинских частей, которые располагаются на территории муниципалитета. С особым почетом встречали членов семей военнослужащих, которые погибли вовремя выполнения боевого задания.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

«Сегодняшний день — это дань памяти всем, кто причастен к героическим и трагическим событиям за пределами нашей Родины, всем, кто защищал и защищает нашу страну, верно стоит на страже мира и безопасности России», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов.

После церемонии возложения цветов участники посетили большой зал ДК «Подмосковье», где для них была представлена тематическая программа. Цель мероприятия — почтить память погибших героев и поблагодарить тех, кто проходил суровые испытания во время вооруженных конфликтов за пределами Родины.