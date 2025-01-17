В Красногорске начали возведение нового моста в рамках строительства дублера Пятницкого шоссе

Рабочие приступили к установке стоек опоры для нового моста через реку Синичку. Переправа стала частью важного проекта по строительству четырехполосного дублера Пятницкого шоссе. Маршрут в будущем поможет автомобильному потоку, сэкономит водителям время в пути и снизит нагрузку на дорогах Красногорского округа.

Специалисты развернули работы в Сабурово и в районе поселка Отрадное. В рамках этого этапа устанавливают сваи будущего моста и убирают непригодный для участка грунт. Также здесь заменят инженерные коммуникации. В то же время специалисты работают на месте, где проходит примыкание к Пятницкому шоссе близ поселка Отрадное: там строят ливневую канализацию.

В подмосковном Минтрансе отметили, что проект по строительству шоссе-дублера предусматривает кольцевую развязку, путепроводы через маршрут из Сабурово, а также в районе СНТ «Гея». Удобным решение станет мост через реку Синичку и разворотная петля при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Учли все имеющиеся на местности примыкания и существующие заезды в коттеджные поселки.

Безопасность и удобство продумали не только для автомобилистов, но и пешеходов. Появятся переходы, светофоры, отдельные велодорожки,

остановки для общественного транспорта и освещение. Сами дороги рассчитали на четыре полосы, в то время как у первого Пятницкого шоссе лишь два разделения. Благодаря расширению разгрузят ближайшие маршруты, снизят количество пробок и позволят водителям экономить до 30 минут в пути.

Отметим, что трасса, проходящая от старого варианта шоссе возле Отрадного до выезда из Юрлова протянется на расстояние более чем 5,2 километра. Полностью маршрут планируют завершить в III квартале 2026 года.