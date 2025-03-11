В Красногорске наградили сотрудниц производственной компании за помощь фронту

По поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова работницам местного предприятия были вручены письма благодарности и наградные знаки «Благодарю за труд». Участниц волонтерской деятельности в компании также поздравили с 8 марта.

На предприятии по производству канатов, веревок, шпагата и сетей в Красногорске трудится 11 женщин и 17 волонтеров. Одна из них, 86-летняя Зинаида Петрова, более двух лет бескорыстно помогала фронту. Она упорно осваивала мастерство плетения сетей вместе с единомышленниками под руководством опытных наставников. Они помогли участницам быстро и качественно создавать изделия в соответствии с ГОСТом Минобороны РФ.

Заинтересованных в добром деле действительно много: это раскройщицы, окантовщицы и плетельщицы, которые задействовали технологии и специальные материалы. Такой подход позволили создавать укрытия, устойчивые к горению и влаге. Кроме того, они не отражают бликов на солнце, обладают высокой прочностью при внешних воздействиях и погодных изменениях. В любой сезон такие сети становятся незаменимыми для бойцов.

Как отмечает начальник цеха Оксана Андреева, за минувший год удалось создать и отправить на передовую 2400 кв.м. маскировочных сетей.

В честь Международного женского дня исполнительный директор ПК «СИМА» Игорь Еня и представители администрации муниципалитета поздравили всех сотрудниц предприятия, которые не только блестяще делают свою работу, но и помогают защитникам на регулярной основе.

«Они выполняют исключительно важную работу. Сети, которые они плетут для наших бойцов, помогают сохранить их жизни и технику, приближая нашу Победу», – отметил начальник отдела инвестиций и инноваций Управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса окружной администрации Дмитрий Рябов.

Руководство предприятия Красногорска отмечает, что внести свой вклад в помощь фронту может каждый. Все неравнодушные могут присоединиться к плетению сетей и другим волонтерским миссиям.