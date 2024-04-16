В Красногорске наградили жителей, которые оказывали помощь в «Крокус Сити Холле»

В Красногорске прошло торжественное награждение жителей округа, которые в первые минуты после теракта в «Крокус Сити Холле», несмотря на угрозу жизни и панический страх окружающих, оказывали посильную на тот момент помощь.

Заместитель главы городского округа Красногорск Владимир Каменских по поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова вручил жителям, которые проявили активную гражданскую позицию, благодарственные письма. Так, почетно были награждены ученики школ и студенты, участники волонтерских и патриотических организаций, сотрудники муниципальных учреждений и активные жители.

Владимир Каменских поблагодарил жителей округа за их героический поступок.

«Трагедия показала, как мгновенно по зову сердца, люди объединяются и отбросив все свои заботы, спешат на помощь тем, кому это сейчас крайне необходимо. Спасибо Вам, наши дорогие волонтеры, Вы настоящие патриоты и опора нашей Великой страны», — сказал Владимир Каменских.

Напомним, в результате теракта в Красногорске погибли 145 человек, в числе которых были шестеро несовершеннолетних.