В Красногорске обсудили цифровизацию спортивной инфраструктуры Московской области

В городском округе Красногорск состоялось выездное заседание Комитета Московской областной Думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, посвященное теме: «Цифровизация объектов спорта в Московской области».

«Важный момент, который обсудили — это внедрение «Школьной лиги» на всей территории Подмосковья. Это замечательный проект, который объединяет школьников. Это не профессиональный спорт, а это именно любительские, игровые виды спорта, командные. Развитие идет в разные сферу, например в науку, в том числе, то есть партнеров множество у проекта появляется», — прокомментировала председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы Линара Самединова.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

На текущий момент в проекте задействованы 13 городских округов. Согласно планам, с сентября к проекту присоединятся все 56. В ходе совещания было отмечено, что, опираясь на опыт городского округа Балашиха, уже более 5000 детей стали участниками «Школьной лиги».

Эксперты подчеркнули, что проект предоставляет уникальную возможность для привлечения детей к занятиям спортом, предлагая им конструктивное альтернативное занятие. Главной целью на следующий учебный год 2025 - 2026 является охват всех городских округов Подмосковья.