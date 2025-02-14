В Красногорске один из ведущих вузов России проведет день открытых дверей

Будущих студентов приглашают 16 февраля посетить Московский областной филиал Президентской академии (РАНХиГС) в Красногорске. День открытых дверей поможет абитуриентам и их родителям поближе познакомиться с условиями поступления, студенческой жизнью и работой одного из ведущих вузов страны.

Академия проводит день открытых дверей впервые в 2025 году. На мероприятии будущие ученики и их родители смогут посмотреть на корпуса, общежития и другие объекты вуза, а также получить полную информацию о поступлении и требованиях к документам на 2025/2026 учебный год.

Кроме того, молодые учащиеся академии расскажут про обучение и личный опыт, а также познакомят с внеурочной деятельностью и активностями, которые являются неотъемлемой частью яркой студенческой жизни.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

На день открытых дверей также сделают анонс будущих мероприятий, которые могут быть полезны и интересны для абитуриентов.

Напомним, что Московский областной филиал Президентской академии находится в Красногорске на ул. Речная, д. 8 к. 1. Желающих будут ждать 16 февраля с 11:00. Старт официальной части мероприятия дадут в 12:00.