В Красногорске открыли Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля

В торжественном открытии медицинского учреждения приняли участие президент РФ Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель руководителя администрации Президента Максим Орешкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев. Открытие Центра можно отнести к историческому событию федерального уровня. В его создании лично участвовал профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль. Центр построили при поддержке президента РФ.

Сфере здравоохранения в России уделяют фундаментальное внимание. Лечение юных пациентов вышло на новый уровень. Вести прием в Центре будут более 1300 специалистов высокой квалификации. Стационарное лечение на протяжении года станет доступным примерно для 15 тыс. детей. Обследоваться и получать консультации смогут еще 150 тыс. юных пациентов. В расположение медиков предоставят почти 10 тыс. единиц современного оборудования.

Детский клинический центр встанет в один ряд со знаменитым госпиталем имени Александра Александровича Вишневского. Он станет исторической основой для развития отрасли в ближайшие десятилетия.