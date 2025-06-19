В Красногорске отметили 200-летие произведения «Евгений Онегин»
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
В Красногорске состоялся литературный вечер, посвященный писателю Александру Сергеевичу Пушкину и его произведению «Евгений Онегин».
«Время идет вперед, молодежь интересует Пушкин — она окрылена, одухотворена, а также и музыкой Чайковского, и классикой, и народными пениями», — прокомментировала заслуженный работник культуры Московской области Наталья Пучкова.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
«Евгений Онегин» занимает значимое место в истории русской литературы, являясь одним из ключевых произведений и классикой мировой поэзии. Поэма ознаменовала начало нового периода в русской литературе, сформировала основы реализма и оказала существенное воздействие на последующих авторов.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
Знаменитый эпизод – письмо Татьяны – продолжает оставаться популярным среди школьников, которые заучивают его наизусть.
На мероприятии присутствовали представители старшего поколения, любители качественной литературы и все, кто ценит прекрасное. Подобные культурные встречи регулярно проводятся в Красногорске несколько раз в месяц.