В Красногорске отпраздновали стопятилетие местной жительницы Марии Кушаковой

С торжественным визитом поздравить Марию Викторовну приехал Богдан Андриянов, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия». Он вручил Марии Викторовне Кушаковой поздравительное послание от главы муниципалитета, Дмитрия Владимировича Волкова, и передал слова искренней признательности и почтения.

«Этот особенный день – свидетельство вашей потрясающей энергии, мудрости и непоколебимости. Ваша жизнь – это целая эпоха, наполненная бесценным опытом, преодолением препятствий и значительными успехами. Мы желаем вам крепкого здоровья, многолетней жизни, благополучия и спокойствия. Пусть каждый день будет приносить вам радость, заботу родных и внимание близких друзей», — произнес Богдан Андриянов.

Мария Викторовна поблагодарила за теплые слова и поздравления, подчеркнув, что поддержка семьи и друзей всегда являлась для нее источником вдохновения и сил. Ее философия долголетия, выраженная в изречении «Доброта спасет мир», отражает ее жизненную позицию, основанную на любви, позитивном взгляде на жизнь и вере в светлое будущее.

Значительную часть своей трудовой биографии Мария Кушакова посвятила Красногорскому механическому заводу (сейчас – Красногорский завод им. С.А. Зверева), где она проработала около четырех десятилетий. На этом предприятии она встретила своего будущего супруга, с которым прожила долгую и счастливую жизнь. В их семье родилось четверо детей. Сегодня дочери, внуки и правнуки окружают Марию Викторовну любовью и заботой, считая ее образцом силы духа, мудрости и доброты. Праздник дня рождения она провела в окружении большой и дружной семьи.