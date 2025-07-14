В Красногорске партийцы оказали поддержку городской больнице, обеспечив ее водой

«Такие инициативы критически важны для минимизации рисков перегрева и обезвоживания, особенно в период сильной жары. Призываем жителей Красногорска внимательно следить за своим здоровьем и здоровьем окружающих: неукоснительно соблюдать водный баланс, выбирать легкую одежду, по возможности избегать длительного пребывания на солнце и при малейших признаках ухудшения самочувствия обращаться за медицинской помощью. Здоровье граждан должно быть приоритетом для всех», — отметил руководитель фракции Единой России в Совете депутатов Богдан Андриянов.