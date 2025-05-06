В Красногорске появились памятные доски на домах ветеранов Великой Отечественной войны

В честь приближающейся 80-й годовщины Победы, в городском округе Красногорск появились именные информационные таблички на домах троих участников Великой Отечественной войны: Василия Федоровича Коренева, Ксенофонта Васильевича Зуева и Николая Кузьмича Воротилина.

Церемония открытия прошла в торжественной обстановке, собрав представителей местной администрации, юных патриотов и активистов «Движения Первых».

«У нас в округе размещены специальные таблички на домах, где проживают наши уважаемые ветераны Великой Отечественной войны. На каждой табличке присутствует QR-код, который позволяет узнать больше о жизни и боевом пути конкретного ветерана», – отметила заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск Анастасия Муринец.

Ксенофонт Васильевич Зуев и Николай Кузьмич Воротилин лично поприветствовали гостей, посетивших их в этот особенный день. Ветеранам были адресованы теплые слова благодарности и искренние пожелания крепкого здоровья, поддержки близких и мирного будущего.

Василий Федорович Коренев, проживающий в поселке Мечниково, к сожалению, не смог присутствовать на мероприятии из-за преклонного возраста. Его представляли дочери.

«С наступающим великим праздником, самым святым, самым главным для нашей нации русской. И всем желаю главного – здоровья и мирного счастливого голубого неба над головой», – передала слова ветерана его дочь, Нина Коренева.

Городской округ Красногорск является родным краем для 12 Героев Советского Союза. Более 15 тысяч жителей муниципалитета были удостоены медалей и орденов за проявленную храбрость и героизм в годы Великой Отечественной войны. Важно сохранять память о подвиге наших предков и передавать эти ценные знания будущим поколениям.