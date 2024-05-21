В Красногорске поздравили семейную пару с 55-летием совместной жизни

«Хочется пожелать, чтобы это был далеко не последний юбилей их семьи. Чем больше у нас будет таких семей, тем крепче будет и городской округ, и в целом наша страна. Крепкого здоровья, любви, гармонии и всех благ», — заявил Богдан Андриянов.

Встреча прошла в теплой атмосфере. Богдан Андриянов вручил красногорской семейной паре памятные подарки, цветы и поздравительный адрес от Главы Дмитрия Волкова. Глава семейства Дмитрий Владимирович рассказал, как супругам удалось сохранить чувство любви и преодолеть все жизненные сложности вместе. Галина Алексеевна, как гостеприимная хозяйка, устроила праздничное чаепитие.

«Все трудности и радости жизни — все пополам. Двигаемся вперед, цели ставим перед собой. С утра ласковые слова, даже иногда куплет какой-нибудь из песни или стихотворение. Как скажешь женщине с утра: «Я люблю тебя до слез!», сразу настроение поднимается», — рассказал Валентин Чиченин.

За годы супружеской жизни Валентин и Галина Чиченины смогли реализоваться в различных сферах: позади 25 лет военной службы и открытие собственного бизнеса. Во главе всегда оставались семенные ценности. Они воспитали достойными людьми двух дочерей. Теперь в семье есть шесть внуков и два правнука. Родственники часто встречаются вместе, чтобы подарить друг другу самое ценное — свое время и внимание.