В Красногорске продолжается реализация проекта «Парта Героя»: в лицее №4 почтили память погибшего военного СВО

В открытии принимали участие депутат местного Совета депутатов Артур Бадретдинов, сторонники «Единой России», родители погибшего участника военной специальной операции Дмитрия Благова, в чью честь в лицее №4 установили Парту героя.

После звучания гимна Российской Федерации ведущие представили учащимся и гостям парту. Они рассказали о жизни Дмитрия Благова и героизме, проявленном им на СВО.

Уроженец Красногорска родился 27 марта 1996 года. В первый класс пошел в МБОУ лицей №4. По окончанию четвертого класса поступил в Московский морской кадетский корпус имени Героев Севастополя. После продолжил обучение в МГУТУ им. К.Г. Разумовского, где получил высшее образование по юридической специальности. После окончания университета молодого красногорца призвали в Вооруженные Силы РФ на срочную службу в Государственном Разведывательном Управлении (ГРУ).

В зону специальной военной операции Дмитрий прибыл в рамках мобилизации 6 октября 2022 года. Его направили в Луганскую Народную Республику. 20 мая 2023 года Дмитрий Благов героически погиб. Во время артиллерийского обстрела со стороны противника снаряд попал в блиндаж. Боец вытаскивал своих товарищей из оборонительного сооружения. Во время спасательной операции он был смертельно ранен. Дмитрия посмертно наградили орденом Мужества.

Образовательный проект «Парта Героя», инициированный партией «Единая Россия», в общеобразовательных организациях Красногорска реализуется в рамках Федерального партийного проекта «Новая школа».