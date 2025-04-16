В Красногорске прошел день открытых дверей Президентской академии для юных хоккеистов

В Московском областном филиале Президентской академии, расположенном в Красногорске, состоялся особый день открытых дверей, организованный специально для талантливых воспитанников хоккейной школы «Гранит».

Целью мероприятия было предоставить будущим студентам актуальную информацию о предстоящей приемной кампании 2025 года, доступных образовательных программах и широком спектре возможностей, которые открывает перед ними филиал Академии.

С подробностями о процедуре поступления ознакомила заместитель директора филиала и секретарь приемной комиссии Эльвира Дементьева. Деканы Марина Гайдышева и Николай Головецкий представили образовательные направления, реализуемые на факультетах государственного управления и права, а также экономики и менеджмента, подробно рассказав о содержании программ.

Дарья Каткова, руководитель отдела профориентации и трудоустройства, дала ценные советы будущим абитуриентам по выбору наиболее подходящей специальности и планированию успешной карьеры. Алиса Дворкина, председатель студенческого совета, поделилась опытом внеучебной жизни и вдохновила на поиск возможностей для самореализации в различных областях — от спорта и искусства до науки и исследований.

Завершением мероприятия стала захватывающая экскурсия по современному кампусу филиала Президентской академии в Красногорске. Гости смогли увидеть аудитории, оснащенные цифровыми технологиями, просторные компьютерные классы, интерактивный тир, современный тренажерный зал, комфортную фан-зону и другие объекты инфраструктуры.

Учитывая непосредственную близость хоккейной школы и Московского областного филиала Президентской академии, перспективы плодотворного сотрудничества в области как спорта, так и образования кажутся весьма многообещающими. Коммерческий директор школы Владимир Хорев выразил удовлетворение прошедшим мероприятием, подчеркнув его значимость и потенциал для дальнейшего развития партнерских отношений между двумя организациями.